Brugeois et Gantois fixés sur leur sort en cas de qualification pour les barrages

S'ils se qualifient pour les barrages de la Conference League, le Club de Bruges et La Gantoise affronteront respectivement les Espagnols d'Osasuna et le vainqueur du duel entre les Géorgiens de Dila Gori et les Chypres de l'APOEL Nicosie, selon le tirage au sort effectué lundi après-midi à Nyon.