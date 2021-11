Le président du Standard de Liège, Bruno Venanzi, a donné une longue interview à nos confrères de la Dernière Heure. l'homme d'affaire s'est confié à propos de plusieurs sujets concernant son club dont celui des finances, dans le rouge depuis quelques années.

Pour mettre fin à cette situation, le président Venanzi s'est mit à la recherche d'investisseur prêt à renflouer les caisses du club liégeois. Selon ses propres dires, il semble y être arrivé.

"L’augmentation de capital verra le jour au début de l’année 2022, c’est catégorique" déclare-t-il avant de détailler la situation. "J’ai déjà reçu trois offres, j’en attends encore une avec certitude dans les prochaines semaines et peut-être une cinquième. On établira ensuite une short-list. J’ai de l’intérêt de contreparties qui veulent racheter le club mais aussi et surtout de l’intérêt de personnes qui veulent venir au capital soit de manière égalitaire, soit minoritaire."

C'est principalement vers ces derniers types d'investisseurs que Venanzi donnerait sa priorité. Le Liégeois voudrait instaurer un modèle qui lui a bien réussit par le passé, alors qu'il était le patron d'une grande entreprise. "Un modèle 51-49 ne m’intéresse pas, surtout si j’ai 49 % des parts (rires). Chez Lampiris, on était sur un modèle 50-50 et cela se passait très bien. Cela pourrait également être deux actionnaires à 40 % et un à 20 %. Je veux garder une parité avec l’actionnaire le plus important."