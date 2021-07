C'est officiel: Michel Preud'homme quitte le Standard

Le Standard de Liège a annoncé jeudi le départ de Michel Preud'homme après trois années passées au sein du club liégeois.



Michel Preud'homme était revenu au Standard comme entraîneur en mai 2018 et en tant que membre du Conseil d'administration du club comme vice-président. L'ancien gardien des Diables Rouges avait décidé de ne plus entraîner l'équipe à l'issue de la saison 2019-2020 qui fut malheureusement interrompue de manière définitive à cause de la crise sanitaire, a rappelé le communiqué du Standard. Il avait alors continué comme conseiller sportif. Cette dernière mission s'est terminée ce 30 juin 2021.