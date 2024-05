Cameron Puertas, meilleur donneur d'assists du championnat, est élu Joueur de la saison

Le milieu de terrain hispano-suisse de l'Union Saint-Gilloise, meilleur donneur d'assists de la saison, a devancé, avec 247 points, l'attaquant du Cercle Bruges Kévin Denkey (181 points), meilleur buteur du championnat, et le capitaine du Club Bruges Hans Vanaken (62 points), sacré champion dimanche, lors du référendum organisé du 13 au 24 mai auprès des joueurs et des entraîneurs du championnat.

Puertas, 25 ans, a été le fer de lance de l'Union avec 11 buts et 19 passes décisives, dont 6 buts et 3 assists en playoffs. Puertas a joué toutes les rencontres de championnat cette saison. Il était monté une première fois sur scène pour recevoir le trophée du meilleur donneur d'assists de la saison. Le trophée de Joueur de la saison lui a été remis par l'ancien gardien du Bayern Munich et des Diables Rouges Jean-Marie Pfaff.