CAN 2022 : Voici les joueurs de Pro League choisis ou délaissés par leurs sélectionneurs

La Coupe d'Afrique des Nations, l'équivalent africain de l'Euro, se déroulera bien du 9 janvier au 6 février. Après de gros doutes quant aux infrastructures et au variant Omicron, des rumeurs d'annulation du tournoi continental ont vu le jour. Il n'en sera rien, le président de la CAF a affirmé que la compétition aura bien lieu.

Les sélections remettent les unes après les autres leur liste de joueurs convoqués. De nombreux joueurs de notre championnat sont concernés. Petit tour des clubs.

Maroc

Selim Amallah (Standard) et Sofian Chakla (OHL) font partie de la sélection du Maroc pour la Coupe d'Afrique des Nations, qui se déroulera du 9 janvier au 6 février au Cameroun. La Gantoise pourra par compte compter sur Tarik Tissoudali, qui n'a pas été repris par le sélectionneur du Maroc Vahid Halilhodzic, qui s'est aussi passé de Hakim Ziyech (Chelsea).

Le Maroc affrontera le Gabon, le Ghana et les Comores en phase de groupe. Les Lions de l'Atlas avaient atteint les 8e de finale de la CAN 2019.

Cameroun

Les défenseurs Collins Fai (Standard), Michael Ngadeu (La Gantoise) et le milieu de terrain Samuel Gouet (Malines) font partie de la sélection de 28 joueurs dévoilée jeudi par le sélectionneur du Cameroun, Toni Conceiçao pour la Coupe d'Afrique des Nations de football, que le Cameroun accueillera du 9 janvier au 6 février.

L'attaquant du Bayern de Munich, Eric Maxim Choupo-Moting, testé positif au Covid-19 mi-novembre, sera bien présent dans la sélection des Lions indomptables, au côté de l'attaquant de l'Olympique lyonnais, Karl Toko-Ekambi. Le défenseur central de Liverpool, Joël Matip, n'a de son côté pas été retenu.

Les Lions indomptables, qui font partie des favoris de la compétition, avec l'Egypte de Mohamed Salah, auront la lourde tâche d'ouvrir la compétition à Yaoundé le 9 janvier face au Burkina Faso. Ils seront ensuite opposés à l'Éthiopie et au Cap-Vert dans le groupe A. Les Camerounais ont remporté cinq reprises la CAN, la dernière fois en 2017, sous les ordres d'Hugo Broos.

La compétition phare du continent est pour l'heure maintenue aux dates prévues selon le président de la Confédération africaine de football (CAF), malgré des rumeurs insistantes sur un report, ou une annulation, en raison de la pandémie de coronavirus.

Côte d'Ivoire

L'attaquant d'Anderlecht Christian Kouamé fait partie des 28 joueurs retenus par le sélectionneur de la Côte d'Ivoire Patrice Beaumelle pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera au Cameroun du 9 janvier au 6 février. A côté de l'Anderlechtois et des cadres de la sélection que sont Serge Aurier (Villarreal), Franck Kessié (AC Milan), Eric Bailly (Manchester United), Nicolas Pépé (Arsenal), Sébastien Haller (Ajax) et Wilfried Zaha (Crystal Palace), on remarque aussi la présence d'anciens de la Jupiler Pro League que sont Odilon Kossounou (Leverkusen, ex- FC Bruges), Simon Deli (Adana Demirspor, ex-FC Bruges) en Yohan Boli (Al-Rayyan, ex-Saint-Trond).

Versés dans le groupe E, les Elephants affronteront l'Algérie, la Sierra Leone et la Guinée Equatoriale.