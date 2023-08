Carlos Avina s'occupera de la synergie entre Monaco et le Cercle en principauté

Avina était arrivé en septembre 2020 au Cercle de Bruges. "Il y a trois ans, nous étions dans une situation quelque peu désespérée", a déclaré le Mexicain. Mais le Cercle a terminé à une belle sixième place la saison dernière et est vue comme équipe modèle en terme de pressing. "C'est fantastique d'en être là, avec une organisation performante. Nous avons terminé 16e, 10e et 6e consécutivement, donc la tendance est positive."

"Je vais maintenant relever un nouveau défi", a poursuivi Avina. "Cela peut servir d'inspiration, il y a une voie de développement pour tout le monde au sein du Cercle. Je ne suis pas le premier à franchir cette étape et je ne serai certainement pas le dernier. Je continuerai à conseiller mon successeur Rembert Vromant et à lui apporter mon soutien en cas de besoin." En principauté, Avina incarnera la synergie entre Monaco et le Cercle Bruges. "Nous voulons toujours stabiliser les meilleurs talents au Cercle afin qu'ils puissent continuer à se développer."