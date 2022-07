Carlos Bacca retourne en Colombie

(Belga) Après plus de dix ans passés dans le football européen, l'ancien international colombien Carlos Bacca revient dans son pays natal pour jouer dans son club formateur, le Junior FC. Le club, pensionnaire de première division, l'a annoncé mercredi.

Le Club de Bruges avait débauché l'attaquant du Junior FC en janvier 2012. Entre janvier 2012 et juin 2013, Bacca a connu le succès au Club, finissant meilleur buteur du club et le footballeur professionnel de l'année à la fin de la saison 2012-2013. Il y a disputé 54 matchs, inscrivant 31 buts et délivrant 15 passes décisives. Cette performance lui a valu un transfert à hauteur de 10 millions d'euros au FC Séville. Il est ensuite passé par l'AC Milan, Villarreal et Grenade. Il a quitté le club gratuitement, pour signer un contrat de deux saisons en Colombie. Bacca a remporté l'Europa League à trois reprises: deux fois avec Séville (2014 et 2015) et une fois avec Villarreal (2021). Il a également joué 52 fois pour l'équipe nationale colombienne, marquant 16 buts.