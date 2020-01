Cette ancienne gloire du football européen a refusé de rejoindre Anderlecht l'été dernier

Le Sporting d'Anderlecht aurait pu attirer dans ses filets une ancienne gloire du football européen. Robin Van Persie, l'ancien pensionnaire de Manchester United, a révélé avoir refusé une offre du club bruxellois l'été dernier.

Robin Van Persie n'est plus un joueur de football. Le Néerlandais a décidé de mettre un terme à sa carrière en juillet dernier, quelques jours après avoir achevé son aventure à Feyenoord. Mais l'ancien attaquant d'Arsenal, de Manchester United et des Pays-Bas a révélé dans une interview avoir eu l'occasion de poursuivre sa carrière... à Anderlecht.

L'offre lui a été faite en septembre dernier, lors du jubilé disputé par Vincent Kompany à Manchester City. "Ça a été une merveilleuse soirée. Après une heure de jeu, j’ai ressenti des douleurs partout, mais je ne voulais pas sortir du terrain", a d'abord déclaré l'attaquant de 36 ans.

Visiblement séduit, Vincent Kompany a alors tenté une approche. "Il m’a appelé le lendemain. Il était convaincu que je pouvais l’aider à Anderlecht. Je l’ai vu comme un beau compliment qu’il m’ait approché, mais je me suis réveillé ce matin-là avec des douleurs aux mollets et je savais que je ne devrais plus commencer", a précisé Van Persie, qui, visiblement, n'était pas contre l'idée au départ.

Professionnel entre 2001 et 2019, Robin Van Persie totalise 595 rencontres, signant un total de 272 buts. En sélection, il a aussi disputé 102 matchs pour 50 buts.