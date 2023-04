Champions' Play-offs : Genk-Bruges et Union-Antwerp pour débuter

Le programme des play-offs de la Jupiler Pro League de football a été révélé dimanche soir à l'issue de la 34e et dernière journée de la phase régulière. En Champions' play-offs (PO 1), la première journée débutera le dimanche 30 avril à 18h30 par Genk-Club de Bruges. L'autre match se jouera le mercredi 3 mai à 20h30 et opposera l'Union à l'Antwerp. En effet, l'es Anversois joueront le dimanche 30 avril la finale de la Coupe de Belgique face à Malines. Ils bénéficieront donc de trois jours de repos avant de se déplacer au parc Duden.

En conséquence, l'Union se rendra au Jan Breydel défier le tenant du titre, le Club de Bruges, trois jours plus tard le 6 mai (18h15) lors de la deuxième journée. Le dernier qualifié pour ces play-offs aura bénéficié de quatre jours de repos supplémentaires. Genk aura lui aussi quatre jours de récupération de plus que l'Antwerp quand il se déplacera au Bosuil le 7 mai (18h30).

La troisième journée se déroulera le 14 mai et verra l'Antwerp rencontrer Bruges (13h30) et Union-Genk (18h30). La quatrième journée débutera par Bruges-Antwerp (13h30) le 21 mai. Genk accueillera l'Union le même jour (18h30). La 5e journée se déroulera le 28 mai avec au programme Antwerp-Union (13h30) et Club Bruges-Genk (18h30). Le 4 juin, le rideau tombera sur les Champions' play-offs. Genk recevra l'Antwerp et l'Union accueillera le Club de Bruges. Les deux matchs débuteront 13h30.