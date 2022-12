Anderlecht éteint Charleroi dans les dernières minutes: Brian Riemer obtient sa première victoire sur le banc mauve

Dans le match des "retrouvailles" pour Felice Mazzu, qui a récemment été licencié d'Anderlecht et qui vient de resigner à Charleroi, c'est l'ancien club de l'entraîneur belgo-italien qui s'est imposé.

En toute fin de match, les Mauves ont trouvé la faille via un but contre son camp du malheureux Zorgane à la 85e minute. Jusque-là, le match avait été plutôt équilibré, Carolos et Bruxellois ayant tenté leurs chances quasiment le même nombre de fois.

Brian Riemer, qui dirigeait son premier match de championnat sur le banc d'Anderlecht, repart donc à Bruxelles avec trois précieux points dans la valise. Après un match convaincant en Coupe de Belgique face à Genk, malgré la défaite finale, la sauce commence à prendre du côté de Saint-Guidon.

Avec cette victoire, Anderlecht repasse provisoirement à la dixième place. Charleroi reste 12ème.