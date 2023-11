Charleroi arrache la victoire face à Westerlo au bout du suspense

Grâce à un but de dernière minute, Charleroi a pris les trois points face à Westerlo (3-2) à l'occasion de la 15e journée de Jupiler Pro League samedi soir. Un succès qui place les Zèbres hors de la zone rouge à la 11e place (16 points) alors que Westerlo reste 15e (11 points).

Le premier but de la rencontre tombait avant la demi-heure de jeu. Sur une phase offensivement rondement menée et après un petit solo d'Emin Bayram, Nicolas Madsen décochait une frappe déviée par Jonas Bager et qui trompait totalement Hervé Koffi (24e, 0-1).

Charleroi s'offrait une belle occasion à la suite d'un centre d'Adem Zorgane, mais la tête de Nadir Benbouali était arrêtée sur la ligne par Sinan Bolat. Bager tentait de pousser le ballon mais faisait faute sur le gardien de Westerlo (45e).