Charleroi autorise seulement 600 supporters à se déplacer au Standard samedi

"Nous connaissons tous l'importance de ce type de matches pour les supporters des deux équipes et cette concurrence, ce folklore, lié au derby doit exister et permettre d'animer les tribunes. Alors qu'actuellement on constate des agressions portées par des dirigeants, des agressions physiques et verbales dans les tribunes, il est de notre devoir de prendre conscience que nous avons tous une responsabilité pour ramener la sérénité et la joie dans les tribunes", a écrit Charleroi dans son communiqué.

En accord avec les autorités communales, le club hennuyer a décidé de limiter la présence de ses supporters à Sclessin. Une décision qui fait notamment suite aux nombreux incidents qui ont émaillé les chocs wallons ces dernières années. "Les événements récents entre les deux clubs ne sont pas des plus valorisants et ne doivent plus se reproduire. Avec le 12e homme et le fan coaching de la Ville de Charleroi, nous avons décidé de limiter à 600 supporters et 12 bus notre présence à Sclessin. Une manière de récompenser nos clubs de supporters qui nous suivent chaque semaine et de garder homogène un groupe réduit de fans tous identifiés et conscients que leur comportement devra se limiter à supporter nos couleurs."