Charleroi et le Standard se quittent dos à dos dans le choc wallon

Grâce à Denis Dragus (31e), le Standard n'est plus la seule équipe à ne pas avoir inscrit un but, mais il a concédé le partage 1-1 à Charleroi, qui a égalisé sur penalty par Marco Ilaimaharitra (90e). Les deux équipes ont fini à dix suite aux exclusions du défenseur rouche Nathan Ngoy (88e) et du buteur zébré (90e+5) Le Standard tient son premier point alors que le Sporting en compte 2 après trois journées.

Deux nouveaux joueurs sont apparus dans le onze de Felice Mazzù: Damien Marcq et Youssouph Badji ont pris la place de Romeo Monticelli et de Nikola Stulic (suspendu). Au Standard, Carl Hoefkens a titularisé d'emblée Wilfried Kanga ainsi que Dragus et Ngoy, écartant Noah Ohio, Barrett Laursen (blessé) et William Balikwisha (suspendu).

Charleroi, qui jouait pour la première fois à domicile en présence de ses supporters, est passé près du but sur une tête de Daan Heymans repoussée à même la ligne par Isaac Price (8e). Les Zèbres ont connu une belle séquence mais Oday Dabbagh a trop croisé sa frappe (20e) et le tir puissant d'Isaac Mbenza a heurté la transversale (22e). Par contre, le Standard a marqué au premier essai: Kanga a servi dans le dos de la défense carolo Dragus, qui s'est joué de Hervé Koffi (31e, 0-1).