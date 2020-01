Charleroi/Malines définitivement arrêté: Mehdi Bayat veut "pousser cette enquête un peu plus loin..." (vidéo)

Le match Charleroi/Malines a été définitivement arrêté par l'arbitre Christof Dierick à la 37e minute en raison du brouillard samedi dans le cadre de la 23e journée de Jupiler Pro League. Les Zèbres menaient 1-0 lorsque la rencontre a été interrompue. La Pro League a annoncé que le match serait repris à 0-0 depuis le début le 4 février prochain. Le Sporting n'est pas d'accord. C'est ce que Pierre-Yves Hendrickx, directeur administratif du club, a déclaré dans une interview publiée sur le site du club carolo dans la foulée de ce match.

Même son de cloche pour l'administrateur-délégué du club Mehdi Bayat au micro de nos journalistes Nicolas Lowyck et Thomas Kinet: "L'issue idéale serait tout simplement de recommencer ce match à la 36e minute avec un résultat de 1-0. Charleroi menait au score et et nous n'avons en rien la possibilité de changer quoi que ce soit par rapport au fait qu'il y avait du brouillard sur le terrain. Donc, c'est la motivation même de ce point de règlement qui nous pose un problème finalement... Je ne comprends pas pourquoi est-ce que nous avons adapté le règlement de telle manière. En tout cas au niveau du football professionnel puisque, dans l'analyse, on se rend compte qu'apparemment pour le football amateur ce n'est pas le cas... Donc, bon, j'aimerais un petit peu quand même pousser cette enquête un peu plus loin...".