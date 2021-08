Charleroi ouvre la 4e journée de championnat en recevant l'Antwerp, bourreau du Standard

(Belga) La 4e journée du championnat de Belgique de football débute vendredi par un duel entre Charleroi et l'Antwerp (20h45). Les Carolos veulent poursuivre leur parcours invaincu après un succès à Ostende et deux partages. L'Antwerp veut enchaîner lui après sa première victoire de la saison, cinglante, au Standard (2-5) avec cinq buts du Suisse Michael Frey. Ce furent là les premiers points de la saison pour les Anversois.

Ils sont encore trois à ne pas encore avoir goûté au succès cette saison. Le Beerschot, qui reçoit précisément le club liégeois dimanche (13h30), La Gantoise qui accueille Malines (16h00) dimanche aussi et OH Louvain, en déplacement à Genk samedi (20h45). Malinois et Genk n'ont gagné qu'une fois cette saison. En tête, plus personne n'a le maximum de points, mais trois formations se partagent les premiers postes après trois journées avec six points. Parmi elles, deux s'affrontent samedi (16h15) avec le 'choc' entre l'Union St-Gilloise et Courtrai. Les Unionistes se montrent convaincants en ce début de saison après deux succès probants, 0-1 à Anderlecht et 0-3 au Beerschot. Entre les deux temps, une courte défaite contre le Club de Bruges (0-1). Les Courtraisiens avaient signé un deux sur deux en entrée (2-0 contre Seraing et 0-1 à l'Antwerp) avant de subir la loi de Genk (1-2) qui aura du digérer sa rencontre européenne de la semaine. Ostende pourrait tirer les marrons du feu de ce duel, car les Côtiers se rendent à Seraing samedi (18h30). Néo-promu, les Sérésiens ont subit une lourde défaite à Anderlecht la semaine dernière (3-0) après avoir engrangé la première victoire de leur saison au sein de l'élite (1-0 contre Malines). Anderlecht précisément veut surfer sur sa première victoire de la saison en allant au Cercle de Bruges (dimanche, 18h30) pour ne pas rentrer bredouille. Dans le derby face au Club le week-end dernier, le Cercle a accroché un partage (1-1) et veut confirmer son bon début de saison. Le Club se déplace lui dimanche (21h00) au Zulte Waregem. Enfin, Eupen (5 pts) accueille Saint-Trond (4 pts) samedi (18h30) pour être complet. Charleroi, Eupen, les deux Bruges, et OH Louvain n'ont pas encore perdu cette saison. (Belga)