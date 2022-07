Charleroi recrute Daan Heymans à titre définitif

(Belga) Daan Heymans est désormais lié à Charleroi jusqu'en juin 2025. Le Sporting l'a annoncé dimanche après avoir trouvé un accord avec Venise pour le transfert définitif du milieu de terrain, qui était prêté depuis janvier.

Heymans a disputé 16 rencontres depuis son arrivée à Charleroi, marquant 4 buts. Initialement, son prêt devait durer un an et demi. "Ses prestations auront convaincu le staff et le Club de casser son prêt et de l'acheter définitivement. Daan est donc désormais totalement Zèbre!", a indiqué le Sporting dans un communiqué. Formé à Westerlo, Heymans, 23 ans, a débuté en équipe première en 2016. En 2018, il a quitté Westerlo pour Waasland-Beveren. Il a été prêté à Lommel entre janvier et juin 2019. En juillet 2021, il a signé à Venise, avec qui il a joué 7 rencontres de Serie A et 3 de Coupe d'Italie avant d'être prêté à Charleroi. (Belga)