Charleroi renoue avec la victoire face à Eupen

La plus belle occasion des Zèbres est tombée à quelques secondes de la mi-temps avec une frappe de Jules Van Cleemput qui a trouvé la barre de Gabriel Slonina (45e).

Dans une première mi-temps pauvre en termes d'occasions, c'est Eupen qui s'est créé la première belle opportunité avec un tir depuis l'extérieur de rectangle de la part d'Issac Nuhu. Une frappe qui a nécessité l'intervention de Pierre Patron pour empêcher une possible ouverture du score (24e).

L'espace de quelques instants, Charleroi a eu peur de voir le but de Parfait Guiagon annulé pour une faute de main. Cependant, après intervention du VAR, l'arbitre de la rencontre M. D'hondt a accordé le but de l'Ivoirien qui a permis aux Zèbres de prendre les commandes de la rencontre (68e, 1-0).

Quelques minutes plus tard, et pour la deuxième fois de la rencontre, Charleroi a trouvé la barre transversale du but des Pandas, d'un tir de Daan Heymans (75e).