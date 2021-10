Charles De Ketelaere parmi les 20 derniers candidats pour le Golden Boy Award: découvrez la liste complète

Charles De Ketelaere (Club Bruges) figure parmi les 20 derniers nominés pour le Golden Boy Award, le trophée du plus grand talent de football âgé de moins de 21 ans décerné chaque année par le journal sportif italien Tuttosport. Présent dans la première liste de 40 noms, Jérémy Doku (Rennes) ne fait lui pas partie des 20 derniers nominés.



De Ketelaere, 20 ans, figure dans une liste avec Karim-David Adeyemi (Salzbourg), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Gavi (Barcelone), Bryan Gil (Tottenham), Ryan Gravenberch (Ajax), Mason Greenwood (Manchester United), Daniel Maldini (AC Milan), Jamal Musiala (Bayern Munich), Nuno Mendes (PSG), Pedri (Barcelone), Roberto Piccoli (Atalanta), Yeremi Pino (Villarreal), Giovanni Reyna (Borussia Dortmund), Rodrygo (Real Madrid), Bukayo Saka (Arsenal), William Saliba (Olympique Marseille), Jurriën Timber (Ajax) et Florian Wirtz (Bayer Leverkusen). Le trophée sera remis le lundi 13 décembre lors d'une cérémonie organisée à Turin. L'international espagnol Pedri est le grand favori pour succéder à Erling Haaland. Le Golden Boy Award est décerné depuis 2003. Un jury international de journalistes de football choisit le vainqueur. Au palmarès, on retrouve des joueurs tels que Rafael Van der Vaart (2003), Wayne Rooney (2004), Lionel Messi (2005), Cesc Fabregas (2006), Sergio Aguëro (2007), Mario Balotelli (2010), Paul Pogba (2013), Raheem Sterling (2014) ou encore Kylian Mbappé (2017) Aucun Belge n'a jamais pu remporter le Golden Boy Award. Eden Hazard (troisième en 2011), Thibaut Courtois (troisième en 2012), Romelu Lukaku (deuxième en 2013) et Divock Origi (deuxième en 2014) sont montés sur le podium.