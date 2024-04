Christian Burgess pourra jouer le derby à Anderlecht

Le Conseil disciplinaire de l'Union belge de football a indiqué jeudi qu'il déclarait l'appel du parquet de la fédération "recevable mais non fondé" et qu'il confirme la décision du Comité disciplinaire du 5 avril dernier, soit un match effectif de suspension (déjà purgé face au Cercle de Bruges) et un match avec sursis, ainsi qu'une amende de 1500 euros.

L'Union se rend à Anderlecht dimanche pour le compte de la 3e journée des Champions Playoffs. Les deux clubs bruxellois occupent les deux premières places du classement avec 35 points chacun.