Christian Lattanzio est le nouvel entraîneur de Saint-Trond

Lattanzio n'a qu'une courte expérience en tant qu'entraîneur principal à Charlotte, en MLS. Il avait débuté sa carrière sur le banc de New York City entre décembre 2015 et juin 2018, comme assistant de Patrick Vieira. Il avait ensuite suivi l'entraîneur français à Nice (juin 2018-décembre 2020).

En juillet 2021, Christian Lattanzio a rejoint le staff de Charlotte. Il a été promu en tant qu'intérimaire au poste de T1 à la fin du mois de mai 2022, et conforté au poste en octobre. Il a quitté son poste le 8 novembre 2023.