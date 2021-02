Mario Bronckaerts qui est, depuis 2018, le nouveau président de la Famille des Rouches, l'organisme qui représente l’ensemble des clubs de supporters du Standard de Liège, préface le Clasico contre Anderlecht dimanche (13h30) pour le compte de la 28e journée de Jupiler Pro League.

Par tradition, Standard-Anderlecht est un choc du championnat de Belgique de football. Dimanche en début d'après-midi (13h30) pour le compte de la 28e journée de Jupiler Pro League, le "Clasico" joué à Sclessin sera très différent de tous les autres. Bien entendu parce qu'il se jouera dans un stade dépourvu de spectateurs. Mais, la petite forme affichée cette saison par les deux grands clubs historiques de notre compétition lui donnera un autre caractère particulier: les Rouches ne sont que 10es du classement et sont à la recherche d'une victoire en championnat depuis plus d'un mois. Le bilan de 3 points sur 15 a ramené Mbaye Leye sur terre, lui qui est arrivé sur le banc du club au début de l'année.

Pas de quoi toutefois entamer la confiance Mario Bronckaerts. Il est, depuis 2018, le nouveau président de la Famille des Rouches, l'organisme qui représente l’ensemble des clubs de supporters du Standard de Liège. "Je suis toujours confiant. Si, comme joueur du Standard, tu n'est pas motivé par un Clasico, alors je me pose des questions. C'est quand même Anderlecht en face, même s'ils ne sont pas non plus dans une top situation, ça reste Anderlecht. Ce match-là, ça reste un grand match. Et pour moi, supporter, c'est un match à gagner. Mon pronostic? J'ai toujours le même: 2-1 (rires)".

C'est un projet à long terme

C'est vrai, Anderlecht, 5e, n'est guère plus fringuant. Avec 6 points sur 15, Vincent Kompany et les Mauves sont loin d'atteindre leurs objectifs ces dernières semaines. Et malgré tout, tant le Standard qu'Anderlecht, avec 40 et 42 points, sont toujours en course pour le Top 4 et les Playoffs I. Autant dire que la rencontre reste riche d'intérêt. Notamment pour le nouveau projet des Rouches. "Oui, c'est un projet à long terme. Il ne faut pas oublier qu'avant d'être champion (la dernière fois en 2008-2009, ndlr), ça a pris du temps. Depuis les années 2000 et l'arrivée de Luciano D'Onofrio, ça a pris quelques années avant que cela ne porte ses fruits. C'est une évolution. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va rejouer un rôle important en Belgique".

Mario Bronckaerts "croit" en ce projet. "Ca va prendre du temps. Mais au fur et à mesure, à un moment donné, on va y arriver. Car là on est dans une spirale positive, je trouve. On n'a pas vendu de joueur pour garder une certaine forme de stabilité et si tu veux créer quelque chose et jouer un rôle, la première chose pour un club, c'est la stabilité. C'est très important". "La stabilité est là. Au fur et à mesure, elle s'installe. Il y a eu des changements ici et là, de joueurs, d'entraîneurs, de dirigeants, mais depuis quelques mois et l'arrivée de Mbaye Leye et le fait qu'on garde nos joueurs pour l'équipe principale, je pense qu'il y a une stabilité qui se met en place. Pour moi, c'est très positif".

En Belgique, aucun club ne peut refuser une offre à 25 millions d'euros

Garder ses meilleurs joueurs et bien transférer est l'une des clés de cette stabilité souhaitée par les supporters liégeois. "Pour le futur, j'espère que ça va rester car il faut vivre aussi avec le fait que le foot est un business. Si, demain, une équipe vient pour acheter un joueur à 25 millions d'euros, on doit rester réaliste. On vit en Belgique, aucun club de notre championnat ne peut refuser une somme pareille. Si on parle de 5-6 millions, c'est une autre discussion, mais il faut rester honnête".

Autre signe du nouvel élan en bord de Meuse: les jeunes de l'Académie en équipe première. "C'est une bonne chose, et je trouve ça très bien qu'on donne à nos jeunes de l'Académie une chance car je suis convaincu qu'il y a du talent chez nous et en Belgique".