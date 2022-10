Clinton Mata prolonge jusqu'en 2026 avec le Club de Bruges

(Belga) Clinton Mata a prolongé son contrat avec le Club de Bruges jusqu'en 2026. Le champion de Belgique l'a annoncé lundi.

Mata, 29 ans, évolue depuis 2018 pour les Blauw & Zwart, qui l'avaient recruté de Charleroi. Le latéral angolais, 29 ans, a depuis porté le maillot brugeois à 176 reprises et est devenu l'un des chouchous du stade Jan Breydel. Il a remporté trois titres et deux Supercoupes avec le Club. Après Simon Mignolet, Hans Vanaken et Brandon Mechele, Mata s'ajoute à la liste des fers de lance brugeois qui viennent de prolonger leur contrat. (Belga)