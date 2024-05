Club Bruges/Union pour le titre, le 2e relégué sera connu samedi

Le Club Bruges, leader (45 points), et l'Union Saint-Gilloise (3e, 42 points) s'affrontent lundi dans le match au sommet de la 8e journée des Champions playoffs du championnat de Belgique de football.

Ce match peut constituer un nouveau tournant dans la course au titre, alors qu'il ne restera ensuite que deux journées à disputer. Une victoire brugeoise ruinerait les derniers espoirs de l'Union, une victoire saint-gilloise réduirait un peu plus les distances au sommet. Les deux équipes arriveront à ce rendez-vous après un match important, la demi-finale perdue de Conference League pour Bruges et la finale de la Coupe de Belgique pour l'Union. Bruges est en confiance après son 19 sur 21. L'Union a repris des couleurs (7 sur 9) après ses quatre défaites de rang.

Anderlecht (2e, 43 points) sera un spectateur intéressé de ce match. Les Mauve et Blanc rencontreront Genk (4e, 34 points) samedi (20h45) avec l'objectif de poursuivre leur belle série à domicile pour continuer à rêver du titre. Les Limbourgeois pourraient perdre dès ce week-end leur entraîneur Wouter Vrancken, cité à La Gantoise.