Collins Fai a quitté le Standard lors du mercato d'hiver, 6 ans après son arrivée en bord de Meuse. Le Camerounais, qui a participé à la dernière CAN, a vécu de nombreux moments forts avec le club liégeois et s'est envolé pour rejoindre l'Arabie Saoudite et le club d'Al Taï.

Sur ses réseaux sociaux, le joueur a adressé deux message de remerciements. Un pour le club et l'autre directement pour les supporters.

"C'était un honneur de jouer pour ce club", commence par déclarer Fai. "Depuis le premier jour où je suis arrivé, c'était comme un rêve mais la première fois que je suis monté sur le terrain, j'ai réalisé que c'était une maison. À tous mes coéquipiers que j'ai eu, je voulais vous remercier pour les moments que nous avons passés ensemble, les bons, les mauvais, les tristes. Ils m'ont fait grandir comme homme et comme footballeur. À tout le staff, team manager, les coachs, les entraîneurs physiques, les kinés, les cuisiniers, les jardiniers et tous ceux qui travaillent ici, merci beaucoup de m'avoir fait me sentir bien sur et en dehors du terrain. Vous avez immensément contribué à ma carrière, je vous suis très reconnaissant. Mon souhait était de vous dire au revoir en personne mais les circonstances sont hors de mon contrôle."

"Chers supporters", poursuit Fai. "Je n'ai pas les mots pour vous dire combien je vous suis reconnaissant. C'était une balade très compliquée depuis le premier jour. La seule chose qui n'a jamais changée c'est votre encouragement et votre soutien. Je comprends pourquoi le Standard est le meilleur club en Belgique, ce n'est pas seulement grâce au football mais c'est un tout. Je suis triste de partir mais si j'ai appris une chose de mon passage ici c'est de toujours jouer avec le coeur, se battre pour la famille, accepter les changements et les défis. C'est le temps pour un nouveau (défi, ndlr), je suis prêt à le relever. Je sais que j'ai une maison avec vous ici à Liège. Ma famille et moi vous disons merci. Pour toujours un ROUGE."