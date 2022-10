Comment est-ce encore possible de rentrer avec des fumigènes dans un stade ? "Les contrôles des stewards sont trop limités"

Comment est-ce possible de pouvoir encore aujourd'hui entrer dans un stade de foot avec des fumigènes ? Des contrôles stricts sont censés avoir lieu, mais vous allez comprendre qu'ils sont, en fait, assez faillibles.

Des trous dans la pelouse, le gazon brûlé au pied de la tribune occupée par les supporters d'Anderlecht et autour du stade un peu partout des cadavres de feu d'artifice, fumigènes, feux de Bengale, et pourtant, accrochés au grillage du stade, le règlement d'ordre intérieur spécifie bien, au point 6, que ces objets pyrotechniques sont interdits.

Mais qui prend encore la peine de lire ce panneau ? Hier, il y avait 25.000 supporters du Standard et 1.300 supporters d'Anderlecht : les Rouches étaient encadrés et fouillés par 240 stewards recrutés par le Standard. Les Mauves, eux, sont venus avec 40 de leurs stewards.

"À partir du moment où, légalement, ils sont extrêmement limités, par un contrôle superficiel qu'ils peuvent effectuer et qu'ils sont des agents d'accueil et pas des agents de sécurité, on sait que par rapport à des personnes qui ont vraiment décidé de rentrer avec un objet de 10 centimètres, ils le placeront où il faut pour pouvoir éviter le contrôle superficiel", explique Pierre Locht, directeur général du Standard.

Les supporters savent ce qu'il faut faire pour arrêter un match

Les événements d'hier étaient prévisibles : sur les réseaux, les supporters d'Anderlecht avaient menacé d'arrêter le match si le score atteignait deux buts d'écart. Pour le directeur général du Standard, le constat d'échec est clair : les mesures actuelles ne permettent pas de garantir le bon déroulement de tous les matchs.

"L'effet pervers qu'on constate aujourd'hui, c'est que des supporters savent, en tout cas les fauteurs de troubles plus que les supporters, qu'il leur suffit de lancer trois fois des fumigènes sur le terrain pour forcer l'arrêt d'un match et ça leur donne un pouvoir plus important qu'avant", explique-t-il.

Faut-il engager des agents de sécurité neutres pour fouiller tout le monde de façon approfondie ? Faut-il, comme aux Pays-Bas, interdire la présence de supporters visiteurs lors des matches à risque ? Autant de pistes de solutions qui pénaliseraient tout ceux qui se comportent correctement dans les stades.