Coronavirus: encore trois joueurs testés positifs au Standard

Damjan Pavlovic a contracté le Covid-19, a annoncé dimanche le Standard de Liège qui a également ajouté que deux autres de ses joueurs, déjà testés positifs, le sont encore.

Le Standard de Liège a annoncé dimanche qu'un autre de ses jeunes joueurs, Damjan Pavlovic, 19 ans, avait été testé positif au coronavirus à l'issue de tests effectués vendredi. Deux autres jeunes de 19 ans, le Français Moussa Sissako et le Burkinabé Abdoul Fessal Tapsoba, déjà testés positifs au Covid-19, le sont toujours, a ajouté le club liégeois de Jupiler Pro League.

Maxime Lestienne, Eden Shamir, annoncés positifs le 24 octobre, Michel-Ange Balikwisha et Nicolas Raskin ainsi que l'entraîneur des gardiens Jan Van Steenberghe, communiqués trois jours plus tôt, ne figurent plus sur la liste des testés positifs si l'on en croit l'annonce du Standard qui reçoit Ostende à 18h45 pour le compte de la 11e journée du championnat de Belgique.

"Vendredi en début d'après-midi, l'ensemble de la délégation rouche s'est soumis à un test Covid 19 préalable à la rencontre de championnat de ce dimanche face au KV Oostende. Les résultats reçus indiquent malheureusement qu'il y a un nouveau joueur positif, Damjan Pavlovic, et que 2 autres joueurs déjà testés positifs le sont encore: Moussa Sissako et Abdoul Fessal Tapsoba", précise le communiqué du Standard.

