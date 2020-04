Coronavirus - L'AG de la Pro League maintenue mais la décision quant à l'arrêt définitif reportée

(Belga) L'assemblée générale de la Pro League est maintenue ce lundi 27 avril mais la décision quant à l'arrêt définitif des compétitions est reportée. L'association des clubs professionnels de football l'a confirmé samedi à l'agence Belga.

La Pro League attendait un éventuel verdict du Conseil National de Sécurité mais aucune mesure n'a été prise vendredi soir en ce qui concerne les compétitions sportives. La Première ministre Sophie Wilmès (MR) a toutefois assuré qu'une décision tomberait rapidement, évoquant l'échéance de la semaine prochaine. Malgré cette absence de décision des autorités nationales, la Pro League a maintenu son AG afin de "donner à l'ensemble des clubs de la Pro League une information complète sur la situation née à la suite de la crise sanitaire". "Le Conseil d'administration proposera à l'assemblée de reporter les votes sur une éventuelle interruption des championnats à une réunion ultérieure, probablement au 4 mai", a ajouté Stijn Van Bever, porte-parole de la Pro League. Les championnats professionnels de football (D1A et D1B) ainsi que la Coupe de Belgique sont à l'arrêt depuis mi-mars à cause de la pandémie de Covid-19. Outre le football, les championnats nationaux de cyclisme (20 - 23 août) et le Grand Prix de Formule 1 à Spa-Francorchamps (30 août) sont aussi concernés par les futures décisions du Conseil national de sécurité. Pour rappel, le conseil d'administration de la Pro League de football a recommandé l'arrêt définitif des compétitions mais cet avis doit encore être approuvé lors d'une assemblée générale. Cette AG devait se tenir d'abord le 15 avril, puis le 24. Mais la Pro League et la Fédération royale belge de football (RBFA) voulaient d'abord connaître la position du Conseil National de Sécurité avant de décider de la fin définitive de la saison 2019-2020. La décision est donc reportée pour la troisième fois consécutive. Le 2 avril, le CA de la Pro League était arrivé à la conclusion qu'il était préférable de mettre un terme à la pratique du football en D1A après 29 journées de compétition et en D1B alors que le match retour pour la montée n'a pas été joué. (Belga)