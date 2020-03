Coronavirus: la Pro League annonce les mesures à prendre lors des matchs à venir

La Pro League de football a annoncé, mercredi, les mesures qu'elle entendait prendre lors des prochaines rencontres des Jupiler et Proximus League à la suite des directives annoncées par le Conseil national de sécurité en vue de lutter contre la propagation du coronavirus dans notre pays.



La Pro League souligne que "les directives annoncées pour les événements en plein air signifient que les matchs programmés ce week-end pourront avoir lieu avec la présence des supporters dans les tribunes." Elle a formulé une série des recommandations supplémentaires "afin de garantir un déroulement sûr des matchs de ce week-end tant pour les joueurs que les collaborateurs et, bien entendu, les supporters".

Le principe de base reste, plus que jamais, que les personnes malades doivent suivre les matchs depuis leur domicile. Lors de l'organisation des matchs, les clubs veilleront à éviter autant que possible les espaces fermés et les moments où les personnes se retrouvent proches les unes des autres. Ils sont invités à opter autant que possible pour des stands de boissons et de nourriture en plein air.

Concernant les espaces à l'intérieur, une répartition maximale des spectateurs est prévue, à la fois dans le temps et dans les espaces, de même qu'une ventilation maximale.

La Pro League précise que ses recommandations du 5 mars restent en vigueur à savoir.

Pour les supporters

1. Ceux qui se sentent malades ou qui ont de la fièvre restent chez eux ce week-end et encouragent leur équipe préférée via les diffusions en direct, les chaînes de club, les médias sociaux...

2. Nous voulons minimiser le risque de contamination. Les contacts directs (poignées de main, bises, embrassades, ...) ne sont pas recommandés.

3. Il va sans dire que toute personne qui tousse ou éternue se couvre la bouche et le nez. - Lavez-vous les mains régulièrement.

Concernant les joueurs

1. Les contacts directs inutiles sont évités autant que possible : plus de poignées de main au début du match, au toss et après le match.

2. Après concertation avec le referee department, le toss aura lieu sans poignée de main jusqu'à nouvel ordre.

3. Une distance minimale de 1 mètre sera respectée lors des interviews de matchs.

4. Les interviews dans la zone neutre doivent avoir lieu à une distance d'au moins 1 mètre. Le club peut décider de les remplacer par une conférence de presse supplémentaire, en maintenant la presse à une distance minimale d'au moins 1 mètre.