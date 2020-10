Coronavirus: maximum 200 spectateurs par secteur dans les stades de foot, plus de boissons et de nourritures

En raison de l'augmentation continue des taux d'infection et des mesures plus strictes en matière anti Covid-19, la Pro League a adapté son protocole de sécurité pour les matchs qui vont se disputer à partir du week-end prochain.



Une nouvelle réduction du nombre de spectateurs, avec un maximum de 200 personnes par secteur, une nouvelle distance minimale d'au moins 1,5 mètre entre les groupes de quatre, et une interdiction de proposer et de consommer des boissons et de la nourriture sont discutés.



Les nouvelles mesures doivent être réexaminées en fin d'après-midi lors d'une autre réunion de la Pro League avec les représentants des autorités de contrôle.

