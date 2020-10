Coup dur pour le Standard: Jackson Muleka sur la touche plusieurs semaines

Jackson Muleka va devoir rester sur la touche entre quatre et six semaines. L'attaquant congolais, arrivé cet été au Standard, est victime d'une déchirure au niveau des ischio-jambiers droits. Les Rouches l'ont annoncé mercredi soir.



Muleka était sorti à la mi-temps du match perdu contre les Rangers (0-2) jeudi passé en Europa League avant de jouer 71 minutes lors de la défaite à Saint-Trond (2-0) dimanche en championnat. Le Congolais de 21 ans, arrivé à Liège cet été en provenance du TP Mazembe, a disputé 8 matches avec le Standard toutes compétitions confondues. Il a inscrit son seul but sous ses nouvelles couleurs fin septembre contre Zulte Waregem. C'est un coup dur pour l'entraîneur Philippe Montanier, dont l'équipe est parfois en proie à des difficultés offensives. Le Standard, 5e du championnat, défiera Benfica jeudi à Lisbonne dans le cadre de la 2e journée du groupe D de l'Europa League.

