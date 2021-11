Coup dur pour le Standard qui se déplacera à Bruges sans Klauss ni Tapsoba

Dimanche nous réserve deux belles affiches en Pro League. D'un côté Anderlecht se rend à l'Antwerp et de l'autre, le FC Bruges reçoit le Standard de Liège.

Le coach Rouche, Luka Elsner s'est présenté devant la presse pour préfacer le duel au sommet qui l'attend lui et son équipe dimanche.

Le coach français a fait part de l'état de santé de certains de ses joueurs et annonce qu'Abdoul Fessal Tapsoba ne sera pas du voyage au stade Jan Breydel. "Il a pris un coup sur le quadriceps et mardi il a senti une gêne musculaire", déclare Elsner qui précise que "l’échographie a confirmé que quelques fibres avaient été lésées".

"Il sera indisponible maintenant et une partie de la trêve internationale", dit-il encore.

Autre joueur absent : Selim Amallah. Le Belgo-marocain soigne une déchirure à l'adducteur. "Il a montré beaucoup de bonnes choses cette semaine à l’entraînement", déclare son coach qui espère le revoir complètement à l'entrainement d'ici une dizaine de jour.

Dernier joueur liégeois absent, Joao Klauss ne jouera pas non plus dimanche à cause d'un surplus de cartes jaunes.

En revanche, Kostas Laifis fait son retour dans le groupe après neuf semaines d'absence à cause d'une blessure.

Dimanche, le Standard (12e au classement) va devoir s'arracher pour obtenir la victoire pour éviter de trop se rapprocher du bas du classement. "J’ai senti un groupe qui avait faim, cette semaine à l’entraînement", termine Elsner.