Courtrai attire un jeune attaquant sénégalais Pape Habib Gueye

(Belga) Courtrai a obtenu la signature l'attaquant Pape Habib Gueye vendredi lors de la dernière journée de la période de transferts hivernale. Le 'Kerels' sont allés chercher ce Sénégalais de 20 ans à Aalesunds FK en D1 norvégienne. Gueye a signé jusqu'en juin 2024.

Gueye a débuté en 2018 à Aalesunds, en D2. Il a terminé sa première saison avec 12 buts et 4 passes en 28 matchs. Finaliste du match pour l'accession à l'élite, Aalesunds a échoué. Douze mois plus tard c'était chose faite. Gueye y aligna 13 buts et 3 passes en 29 matchs de championnat. Gueye portera le N.17 au stade des Éperons d'Or. Il est le quatrième renfort du Courtrai du mercato hivernal, après le défenseur Timothy Derijck, l'attaquant nigérian Terem Moffi et le milieu de terrain ukrainien Yevhen Makarenko. (Belga)