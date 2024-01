Courtrai et Oud-Heverlee Louvain se neutralisent dans le choc du bas de classement

Partage vierge entre Courtrai et OHL (0-0) lors de la 22e journée de Jupiler Pro League samedi. Un résultat dans ce choc entre les deux équipes du bas de classement qui n'arrange personne puisque les Louvanistes restent 15es (18 points) et les Courtraisiens 16es et lanterne rouge (14pts).

Plus tard ce samedi, Charleroi affronte le Club de Bruges et Gand accueille Westerlo (tous deux à 20h45). L'essentiel de la 22e journée se déroulera dimanche avec le derby limbourgeois Saint-Trond-Genk (13h30), le déplacement de l'Antwerp, champion en titre, à Eupen (16h00) et un nouveau derby bruxellois entre Anderlecht et l'Union (18h30). Malines et le RWDM (19h15) clôtureront la journée. Vendredi, le Cercle de Bruges et le Standard ont partagé (1-1) en ouverture de la 22e journée.