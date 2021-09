Craig Bellamy, victime de dépression, quitte Anderlecht

(Belga) Vincent Kompany a annoncé dans la foulée du large succès de ses troupes contre Malines (7-2), dimanche, que Craig Bellamy avait quitté le club en raison de problèmes personnels. Le Gallois de 42 ans est victime de dépression.

"Le monstre est de retour. Nous devons donner à Craig la possibilité de retrouver la santé", a déclaré, ému, Vincent Kompany aux médias en conférence de presse dimanche. "Il souffre de ce problème depuis longtemps et doit se faire soigner dès aujourd'hui. Craig était pour nous une personne et un coach unique. Il a été très important dans le développement des jeunes comme Jérémy Doku, Yari Verschaeren, Sambi Lokonga, etc. La santé passe avant le football et notre porte sera toujours ouverte pour lui." Arrivé au RSCA en juin 2019, l'ancien international gallois a d'abord entraîné les espoirs avant de devenir l'assistant de Kompany au sein de l'équipe première. (Belga)