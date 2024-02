De Cuyper, Vetlesen et Zinckernagel viennent garnir l'infirmerie du Club de Bruges

En plus de la défaite contre l'Antwerp (2-1) dimanche, le Club de Bruges a enregistré plusieurs blessures parmi ses joueurs majeurs. Ainsi, Maxim De Cuyper, Hugo Vetlesen et Philip Zinckernagel ont rejoint l'infirmerie des Blauw en Zwart à l'issue de l'affiche de la 24e journée de championnat. Le FCB a dévoilé l'information lundi, au lendemain de la rencontre.

De Cuyper a subi une entorse cervicale à la suite d'une chute maladroite lors d'un duel. Le latéral polyvalent avait ouvert le score en faveur du Club après le repos (54e). Il a dû quitter la pelouse dans les arrêts de jeu (90e+7) alors que l'Antwerp était revenu à égalité, quelques minutes avant que Jacob Ondrejka ne fasse rugir le Bosuil avec le but de la victoire (90+9). Le joueur de 23 ans est incertain pour les prochains matches d'après son club.

L'absence de Zinckernagel est plus précisément évaluée à trois semaines. L'ailier danois (29 ans) a essuyé un tackle appuyé à hauteur du tendon d'Achille. Le contact a dénudé le tendon, comme l'explique le communiqué brugeois, mais ne l'a pas touché directement. La blessure profonde nécessite cependant suffisamment de temps pour être rétablie.

Après un match nul à Courtrai et la défaite à Anvers, le Club de Bruges a vu ses chances de titre se réduire. Parmi les principaux concurrents de l'Union Saint-Gilloise avec Anderlecht il y a une semaine, Bruges (41 points) pointe désormais à 7 points des Mauves, et à 17 points du leader unioniste. L'Antwerp compte également 41 unités. Il reste six matches avant la fin de la saison régulière.