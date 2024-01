Décès de Pierre "Bibi" Schmitz, ancien entraîneur adjoint de l'AS Eupen

"Bibi" Schmitz a été adjoint à Eupen pendant une vingtaine d'années. Il est passé une première fois par le Kerhweg entre 1982 et 1984, avec une montée en D3 à la clé. Il est revenu à l'Alliance en 1993 pour un plus long bail, puisqu'il n'a quitté le club qu'en 2012. Il a travaillé aux côtés de Frank Neumann, Tony Fagot, Claudy Chauveheid, Marc Grosjean, Raphaël Quaranta, Albert Cartier et Dany Ost, et a connu la première montée des Pandas en D1A en 2011.