Découvrez à quoi va ressembler le nouveau Belgian Football Centre de Tubize (vidéo)

L'Union belge de football (URBSFA) va quitter son siège de l'avenue Houba de Strooper à Bruxelles pour le Belgian Football Centre de Tubize en 2021, a annoncé jeudi la fédération. Voici à quoi cela va ressembler.

La fédération avait décidé il y a un an de centraliser ses activités à Tubize, sans fixer de calendrier. L'Union belge travaille actuellement depuis deux endroits distincts, Tubize et Bruxelles. L'administration de l'Union belge se trouve dans les bureaux de l'emblématique 'Maison de verre', située aux abords du stade Roi Baudouin avenue Houba de Strooper. Depuis quelques années, le volet sportif est concentré au Centre National à Tubize, où toutes les équipes nationales s'entraînent et se retrouvent lors de chaque rassemblement.

Il avait déjà été décidé le mois dernier que les arbitres video du VAR (système d'assistance vidéo à l'arbitrage) quitteront leurs camionnettes pour s'installer à partir de la saison 2021-2022 dans une salle d'opération centrale du Belgian Football Center de Tubize.

"Le déménagement du VAR à Tubize dès la saison 2021-2022 avait déjà été annoncé. Mais notre Belgian Football Centre va désormais jouer un rôle encore plus grand pour l'avenir du football belge. Dès mars 2021, nos activités de gestion et d'administration iront rejoindre les activités sportives au Belgian Football Centre. Ce ne sont pas seulement quatre nouveaux terrains qui sont prévus sur le site, mais également un centre de congrès, de nouveaux vestiaires et un tout nouveau bâtiment", indique l'Union belge.

"Au cours de ses 125 dernières années, l'URBSFA est devenue la plus grande fédération sportive du pays, et les Diables Rouges sont à la tête du classement mondial depuis plus d'un an. Mais, en tant qu'association, nous voulons aller plus loin et devenir l'une des fédérations de premier plan d'ici 2022. Investir dans notre Belgian Football Centre à Tubize y contribuera", déclare Peter Bossaert, CEO de l'Union belge, qui fêtera son 125e anniversaire en 2020.

Le nouveau bâtiment de la fédération à Tubize "sera placé sous le signe de l'écologie et du bien-être des membres du personnel", précise l'Union belge. "Outre les panneaux solaires, plusieurs solutions de mobilité électriques seront mises à disposition au sein même du Belgian Football Centre ainsi qu'aux alentours, dès que tous les travaux seront terminés. En collaboration avec la province et plusieurs autres partenaires, nous avons élaboré un plan général de mobilité facilitant la circulation au sein du coeur du football belge".

"Nous avons également attaché une attention toute particulière au bien-être de nos 150 collaborateurs", explique la fération. "Un restaurant ainsi que de nombreuses infrastructures sportives ont notamment été prévus, comme une salle de fitness, un terrain de padel, un terrain de tennis et plusieurs terrains de football supplémentaires".

Pour financer son nouveau siège, la fédération ne devra pas emprunter d'argent. "Nous récupérerons l'argent de la vente de notre siège à Bruxelles, mais aussi de bâtiments dans diverses provinces. Nous recevons aussi des subsides de la FIFA et de l'UEFA", a dit Peter Bossaert, qui n'a pas souhaité préciser le coût du nouveau siège à Tubize.