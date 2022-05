Des gestes antisportifs incroyables: ce club bruxellois marque deux buts en refusant de rendre le ballon à l'adversaire (vidéo)

Ce dimanche se disputait la suite du tour final de D2 ACFF. Si l'affiche de la finale était déjà connue au coup d'envoi, le duel entre le Crossing Schaerbeek et Manage, déjà éliminés, a tourné au ridicule. La faute à deux gestes antisportifs des joueurs du club bruxellois, qui avaient visiblement décidé de ne rien laisser passer.

La première polémique éclate lorsqu'un ballon est rendu aux joueurs de Manage. L'attaquant, visiblement moins convaincu par le fair-play de ce geste, va surprendre tout le monde et marquer en suscitant la polémique. Surpris par ce geste, les Bruxellois vont se mettre d'accord pour aller mettre un but contre leur camp, afin de rétablir l'égalité. Mais la défense en a décidé autrement et va priver son attaquant de ce geste.

Résultat: un long ballon va être envoyé vers un autre joueur, qui va marquer dans le but vide, les joueurs de Manage ayant déjà décidé de quitter le terrain. La semaine passée, déjà, le Crossing avait été pénalisé d'une défaite sur tapis vert après une bagarre contre les joueurs de Binche.