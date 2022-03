Deux matches de suspension pour Jordi Amat

(Belga) Le Conseil Disciplinaire de l'Union belge de football (URBSFA) a décidé d'infliger une suspension de deux matches au défenseur d'Eupen Jordi Amat, a annoncé l'URBSFA vendredi.

Amat, 30 ans, avait été exclu à la 42e minute du partage 1-1 face à Malines samedi dernier après deux cartes jaunes consécutives. Au moment de quitter la pelouse, le capitaine des Pandas a insulté l'arbitre Jasper Vergoote et l'a ensuite attendu devant son vestiaire au repos. L'Espagnol avait d'abord écopé d'une suspension de trois matches dont deux effectifs par le Comité Disciplinaire mais le club avait fait appel de la décision. Vendredi, le Conseil Disciplinaire a maintenu la suspension de deux matches effectifs. Amat manquera donc les deux derniers matches de la phase classique du championnat. Eupen se rend à Genk le dimanche 3 avril (21h00) et reçoit Ostende le dimanche 10 avril à 18h30. Les Germanophones occupent la 15e place avec 32 points, cinq de plus que Seraing, 17e et barragiste. (Belga)