À dix contre onze, le Cercle domine La Gantoise et la dépasse au classement

Kevin Denkey a très vite ouvert le score, déviant du torse une tête de Leonardo Lopes sur un corner de Felix Lemarechal (5e). Le match a ensuite connu un tournant, le Brugeois Flavio Nazinho recevant deux cartons jaunes incontestables à 10 minutes d'intervalle et laissant ses partenaires à dix contre onze (13e et 23e). Gand a ensuite mis la pression sur le but adverse, gardé toutefois par un Warleson auteur d'interventions de haut niveau sur des tentatives de Julien De Sart (26e) et Pieter Gerkens (45e).

En seconde période, Warleson a manqué son interception sur un centre de Noah Fadiga de la droite et derrière lui, Laurent Depoitre a égalisé en tirant dans le but vide (52e). Dans le temps fort gantois, Denkey a donné l'avantage au Cercle, trouvé libre dans la surface et auteur d'une bonne finition après un coup franc lointain (68e). Derrière, les Buffalos ont été trop imprécis pour égaliser, à l'image d'une tentative complètement dévissée de Matisse Samoise (90+4).