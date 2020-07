Du soleil, une bonne bière voire un tacos: découvrez les vacances dont rêvent les Diables Rouges

Des vacances sur une plage tropicale ou un safari, et de préférence all-in. Ce sont les vacances idéales pour la plupart des Diables Rouges. Mais pas pour tous: Brandon Mechele et Axel Witsel envisagent de prendre des vacances en camping moins luxueux. Certains Diables préfèrent aussi prendre des vacances dans leur propre pays. En termes de nourriture préférée, les pâtes sont le plat numéro un des Diables cet été, suivies des frites et des sushis. Comme rafraîchissement, les boissons non alcoolisées sont les plus populaires. Ce sont là quelques conclusions d'une enquête en ligne réalisée auprès de tous les Diables Rouges par le bureau d'études iVOX pour la Fédération belge de football à la suite du test en ligne "Quel Diable êtes-vous ?”.

La plupart des Diables Rouges préfèrent partir en vacances à l'étranger s'il n'y a plus de dangers liés au coronavirus. Seuls Toby Alderweireld et Michy Batshuayi préfèrent des vacances dans leur propre pays. Les autres Diables partent au soleil. 60% choisissent des vacances sur des plages tropicales. 57% se laisserait bien tenter par un safari. La moitié des Diables considèrent qu'un séjour tout compris dans un resort est un excellent moyen de se reposer.

Pour Brandon Mechele et Axel Witsel, des vacances à la plage ou un safari ne sont pas nécessairement indispensables. Ils aiment aussi des vacances moins luxueuses en camping. Yannick Carrasco et Divock Origi ont une préférence très originale. Ils ont mis les vacances en moto dans leur top 3 des voyages de rêve.

Une bonne bière de temps en temps

En plus des vacances de rêve des Diables Rouges, l’enquête du bureau de recherche iVOX, commandée par la Fédération de football, révèle le top trois des plats et boissons préférés de notre équipe nationale de football pendant ces vacances d'été. Les pâtes sont clairement le numéro un. Mais les frites et les sushis sont aussi très appréciés par la moitié des Diables après la saison.

Thorgan Hazard et Leandro Trossard sont les outsiders. Thorgan est le seul Diable à mentionner une salade comme l'un de ses plats préférés. Bien qu'il aime aussi les frites et qu'il ne refuse pas les tacos. Trossard est le seul à avoir coché un menu dans un restaurant étoilé comme l'un de ses plats préférés. "Nos Diables restent professionnels pendant leurs vacances. Pour leur nourriture ils se relâchent un peu après la saison, mais comme rafraîchissement ils préfèrent surtout des boissons non alcoolisées. L'eau (80%) reste de loin la boisson préférée après la saison. Le café (51 %) et les boissons non alcoolisées (43 %) complètent le top 3 des boissons les plus populaires. Bien que 4 attaquants sur 10 aiment aussi boire une bière", explique Stefan Van Loock, porte-parole des Diables Rouges.