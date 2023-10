Duel de géants malades entre le Club de Bruges et l'Antwerp en tête d'affiche, dimanche

Deux autres clubs sont engagés jeudi en Conference League et joueront en clôture de journée, dimanche. La Gantoise (3e, 20 points), après son duel contre les Islandais de Breidablik, sera opposée à un Standard de Liège (8e, 16 points) en grande forme, invaincu depuis le mois d'août, à 18h30. À 19h15, Genk (5e, 18 points), qui aura accueilli les Hongrois de Ferencvaros, se déplacera sur le terrain de Courtrai, relégable (15e, 8 points).

Écrasé par Porto en Ligue des Champions (1-4) mercredi, le Great Old est sonné et rencontrera des Brugeois aussi occupés en Europe, puisqu'ils joueront à Lugano jeudi, en Conference League. L'Union (1re, 25 points) s'apprête quant à elle à recevoir LASK Linz en Europa League avant son déplacement, dimanche à 16h00, chez la lanterne rouge Westerlo (7 points).

Vendredi, Saint-Trond et le RWDM, 10e et 11e avec 13 unités, devront se départager au Stayen à 20h45. Samedi à 16h00, Malines (13e, 11 points) essaiera de se dégager de la zone rouge contre le Cercle (4e, 18 points) qui a repris la bonne voie avec deux succès après trois défaites consécutives. Charleroi (9e, 13 points) voudra poursuivre sur sa dynamique, en déplacement à Eupen (14e, 10 points) qui reste sur six défaites, à 18h15. Le Lotto Park où Anderlecht (2e, 21 points) n'a pas encore été battu cette saison (4 victoires, 1 nul) sera le théâtre du duel face à Louvain (12e, 12 points) à 20h45.