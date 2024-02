Duel des Sportings et match à six points pour le Standard au programme de la 25e journée

Le duel des Sportings entre Charleroi et Anderlecht sera une des affiches de la 25e journée de Jupiler Pro League, le championnat de Belgique de football, dimanche (18h30) tandis que le Standard jouera un match à six points contre Oud-Heverlee Louvain samedi (16h00).

Charleroi et Anderlecht vont aborder ce duel avec deux objectifs bien distincts. Battus par Courtrai samedi dernier, les Carolos sont dans la zone rouge à la 13e place et ont un cruel besoin de points. Les Anderlechtois, de leur côté, doivent s'imposer pour rester dans le sillage de l'Union Saint-Gilloise à la 2e place. Les Unionistes accueillent Westerlo samedi à 18h15.

Également en danger en bas de tableau, le Standard disputera un match à six points contre Oud-Heverlee Louvain. Onzième avec 25 points, le club liégeois ne compte qu'un point d'avance sur OHL et Charleroi et pourrait se retrouver dans la zone rouge en cas de résultat défavorable. Les 'Rouches' courent derrière un succès depuis la réception de Genk le 25 novembre (1-0) tandis que les Louvanistes viennent d'enchaîner cinq matches sans défaite.