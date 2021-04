Elle a brillé avec les Red Flames: Aline Zeler rejoint l'équipe RTL Sport

La joueuse de football Aline Zeler va intégrer l'équipe de RTL Sport en tant que consultante. "L'ancienne joueuse des Red Flames et du Standard de Liège (et actuelle coach des jeunes au PSV Eindhoven) mettra son expertise au service des téléspectateurs de Club RTL et de RTLplay", précise-t-on.



Aline Zeler, qui a arrêté récemment sa carrière internationale, détient notamment le record de sélections avec 111 rencontres disputées pour les Red Flames. Originaire de Bercheux (province de Luxembourg), elle a remporté de nombreux titres avec ses différents clubs. Sur RTL, elle évoluera aux côtés d'Anne Ruwet, Mbaye Leye, Philippe Vande walle, Georges Grün et Yannick Ferrera. Bienvenue à elle sur notre chaîne !