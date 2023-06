Elton Kabangu lance le mercato de l'Union

Elton Kabangu évoluait depuis 2019 à Willem II, qui évoluait la saison dernière en D2 néerlandaise. Avec 13 buts et six assists, le Belge a été un des joueurs les plus en vue du club de Tilburg, qui a été éliminé par Venlo en demi-finales de barrages pour la promotion en Eredivisie.

Formé à la Gantoise, Elton Kabangu a lancé sa carrière professionnelle aux Pays-Bas, au FC Eindhoven. Il a par la suite été transféré à Willem II, à l'été 2019. Il va découvrir la Jupiler Pro League avec l'Union, qui a terminé 3e du dernier championnat.