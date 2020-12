Anderlecht et le Standard ont livré un bien piètre spectacle, dimanche, lors du clasico. Au bout de l'ennui, un 0-0 qui ne convient finalement à personne. Les fans du Sporting n'ont pas caché leur déception et certains d'entre eux se sont rendus ce matin à Neerpede, au centre d'entraînement, pour déployer une banderole.

Sur celle-ci, un message adressé directement aux joueurs. "Une équipe sans l'envie de gagner. Un clasico ennuyeux. Il est temps de se réveiller !", ont écrit ces fans de la Mauve Army. "Depuis une semaine, nous avons tout donne´ pour vous et pour notre club. En semaine, lors du dernier entrai^nement, au moment de votre de´part pour le stade et me^me visuellement pendant le match, nous avons rempli notre ro^le. Et vous ? Aucune grinta, aucune envie, aucune motivation, aucune hargne. RIEN. Soyez fiers du blason que vous portez. Et surtout, honorez-le ! IL EST TEMPS DE SE RE´VEILLER", ont-ils écrit sur les réseaux sociaux.

Voilà qui est dit !

COVID-19 en Belgique: où en est l'épidémie ce mardi 1er décembre ?