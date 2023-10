En déplacement à Malines, le Cercle de Bruges signe une troisième victoire consécutive

Mené au score, Malines ne baissait pas les bras et était même proche de l'égalisation. Les Brugeois étaient sauvés par le poteau sur une frappe puissante de Nikola Storm à l'extérieur du rectangle (63e) et c'est finalement le Cercle qui faisait le break peu avant le dernier quart d'heure. Lancé seul en profondeur, Kazeem Olaigbe, monté au jeu sept minutes plus tôt, doublait la mise (74e, 0-2).

Dans le temps additionnel, Denkey avait la possibilité de signer un doublé mais après avoir tiré son penalty sur le poteau, le Togolais reprenait le ballon directement, ce qui est interdit par le règlement. L'arbitre devait donc refuser le but du Cercle (90e+2).