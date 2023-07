En fin de contrat à Saint-Trond, Toni Leistner rejoint le Hertha Berlin

Leistner, 32 ans, était arrivé à Saint-Trond en 2021 en provenance d'Hambourg. Au total, il a joué 52 rencontres pour les Canaris, inscrivant un but et délivrant deux assists. Durant sa carrière, il a également porté le maillot du Dynamo Dresde, l'Union Berlin et Cologne en Allemagne et de Queens Park Rangers en Angleterre.

Le Hertha Berlin a été relégué la saison dernière en deuxième division après une dernière place en Bundesliga. Le club de la capitale allemande compte toujours dans ses rangs le Diable Rouge Dodi Lukebakio.