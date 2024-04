En supériorité numérique et mené de deux buts, Malines renverse Westerlo et s'impose 3-2

Vermant allait cependant mettre son équipe dans l'embarras avant la mi-temps. Ayant voulu perturber un coup franc de Malines, il a écopé d'un carton jaune mais il a bousculé l'arbitre en même temps. L'homme en noir n'a pas hésité à sortir le deuxième jaune synonyme d'exclusion pour l'attaquant belge (45e+5).

En seconde période, Malines a bien profité de sa supériorité numérique. Après une approximation dans la défense de Westerlo et un ballon dévié sur la barre, Elias Cobbaut a envoyé une tête au fond des filets pour réduire l'écart (56e, 1-2).

Le retour dans la partie des Malinois a été acté avec l'égalisation après l'heure de jeu. S'élevant plus haut que tout le monde, Islam Slimani a lui aussi inscrit son but d'une tête à bout portant (66e, 2-2). Après un pressing de tous les instants, Malines est parvenu à prendre l'avantage dans le temps additionnel sur un but de contre son camp de Ravil Tagir en voulant dévier un centre (90e+3, 3-2).