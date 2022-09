Encore un Diable Rouge en Pro League: Nacer Chadli est sur le point de rentrer au pays

Décidément, les Diables Rouges semblent de plus en plus enclins à envisager un retour en Belgique. Après Boyata, Vertonghen et Alderweireld, c'est Nacer Chadli qui s'apprête à retrouver notre compétition. Selon le Nieuwsblad, le joueur de 33 ans est sur le point de s'engager pour deux ans à Westerlo.

Un accord existe entre le club de Basaksehir et Westerlo. Le joueur aussi a déjà tout bouclé. La visite médicale serait prévue dans la journée, qui est la dernière de ce mercato en Belgique. Son ambition est de jouer pour avoir une chance de disputer la Coupe du Monde avec la Belgique en novembre.

Un beau coup pour Westerlo.